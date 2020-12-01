Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов
Минздрав не будет предлагать продлить карантин выходного дня.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня не достиг ожидаемого эффекта, поэтому МОЗ не будет рекомендовать продолжать его.
Об этом Степанов сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались карантина выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста ... мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали", - сказал он.
На вопрос о возможности продления карантина выходного дня министр ответил: "Не думаю, что мы будем делать такое предложение".
Напомним, народный депутат Давид Арахамия заявил, что Кабмин размышляет над введением "интеллектуального локдауна", который будет учитывать реалии заболеваемости коронавирусом в каждом регионе. По его словам, вероятность полного локдауна - 90%. Этот локдаун должно быть "скорректирован на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт".
Сегодня Офис президента анонсировал совещание, чтоб определиться, нужен ли полный локдаун, и когда.
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что возможность введения локдауна в Украине сохраняется, но точную дату еще не определили.