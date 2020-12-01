Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов

Минздрав не будет предлагать продлить карантин выходного дня.

Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов
Фото: facebook/Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня не достиг ожидаемого эффекта, поэтому МОЗ не будет рекомендовать продолжать его.

Об этом Степанов сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались карантина выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста ... мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали", - сказал он.

На вопрос о возможности продления карантина выходного дня министр ответил: "Не думаю, что мы будем делать такое предложение".

Напомним, народный депутат Давид Арахамия заявил, что Кабмин размышляет над введением "интеллектуального локдауна", который будет учитывать реалии заболеваемости коронавирусом в каждом регионе. По его словам, вероятность полного локдауна - 90%. Этот локдаун должно быть "скорректирован на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт".

Сегодня Офис президента анонсировал совещание, чтоб определиться, нужен ли полный локдаун, и когда.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что возможность введения локдауна в Украине сохраняется, но точную дату еще не определили.

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