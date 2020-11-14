Суд отменил результаты выборов в Николаевский облсовет

Истцами в деле выступили кандидаты в депутаты облсовета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Суд отменил результаты выборов в Николаевский облсовет
Фото: ЦВК

Николаевский окружной административный суд отменил протокол и постановление областной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Николаевского областного совета.

Об этом пишут "НикВести" со ссылкой на решение суда от 13 ноября.

Истцами в деле выступили кандидаты в депутаты облсовета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Потемкин и Татьяна Потапенко.

Как отмечает издание, ранее Николаевская областная территориальная избирательная комиссия при подведении итогов выборов депутатов областного совета пользовалась не официальными данными - бумажными протоколами ТИК с соответствующими печатями и подписями, а данными электронного кабинета Центризбиркома, использование которого является лишь рекомендацией.

Напомним, Служба безопасности Украины 11 ноября выявила поддельную избирательную документацию, которую должны были использовать для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.

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