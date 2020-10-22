На Ровенщине СБУ обнаружила замаскированный схрон с гранатами и взрывчаткой

Правоохранители изъяли 4 ручные противотанковые гранаты РПГ-22, два килограмма пластида, 0,5 кг тротила, самодельное взрывное устройство, 12 гранат Ф-1 с запалами и почти 1000 патронов различного калибра.

Служба безопасности Украины разоблачила в Ровенской области схрон с большим количеством средств поражения и взрывчатки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Военные средства поражения сотрудники спецслужбы обнаружили в замаскированном в лесополосе тайнике вблизи поселка Старое Село Рокитновского района ... Обнаруженное оружие, взрывчатка и боеприпасы направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

В частности, правоохранители изъяли из тайника 4 ручные противотанковые гранаты РПГ-22, два килограмма пластида, 0,5 кг тротила, самодельное взрывное устройство, 12 гранат Ф-1 с запалами, а также почти 1000 патронов различного калибра.По факту находки открыли производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Фото: пресс-служба СБУ