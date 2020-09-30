Алексей Гончарук уехал в США

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук отправился в Соединенные штаты Америки, чтобы со стороны взглянуть на родную страну и лучше понять происходящее в ней. Подробности поездки на Вашингтонщину политик изложил в социальной сети Facebook.

Экс-премьер Украины Гончарук уехал на Вашингтонщину: «Там будет происходить много важного»

В США, судя со слов украинского политика, в ближайшее время будут происходить события, в рамках которых будет решаться в том числе и судьба Украины. Чтобы лично принять участие в намечающихся делах, Алексей Гончарук отправился на несколько месяцев, как он сам выразился, на Вашингтонщину.

Экс-премьер Украины Гончарук уехал на Вашингтонщину: «Там будет происходить много важного»

«Последующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно на Вашингтонщине. Там будет происходить много важного, непосредственно влияющего и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны. Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что, когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут верх», — написал экс-глава украинского правительства.

Отметим, что Алексей Гончарук был первым премьер-министром в правительстве Владимира Зеленского. На этой ответственной должности политик трудился почти шесть месяцев. В марте он вынужден был покинуть пост главы правительства и уйти в отставку.

Напомним, ранее сообщалось, что Алексей Гончарук после ухода из правительства Украины нашел себе новую работу в Eurasia Center, которое является Атлантическим ответвлением совета США Atlantic Council.


: Шевченко Лилия, Тудей

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