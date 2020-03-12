Сивохо презентовал Национальную платформу примирения и единства

"Это центр, который объединяет государственные и общественные инициативы".

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо презентовал в Киеве Национальную платформу примирения и единства. Об этом сообщает корреспондентка LB.ua.

"Это не организация, это не фонд. Это центр, который объединяет государственные и общественные инициативы", - сказал Сивохо.

По его словам, платформа называется национальной, поскольку в Украине много проблем. Среди них он назвал "Янтарную республику на Волыни, Гранитную республику в Житомирской области, проблемы на Закарпатье". Но именно на Донбассе идёт война, добавил Сивохо.

Фото: Диана Буцко

"За шесть лет из-за войны было убито более 13 тысяч украинцев. Контрабанда, коррупция, беспредел вокруг линии разграничения. Приоритет государственной политики президента - мир в Украине. Мы готовы вместе разработать действенную политику для реинтеграции Донбасса", - сказал Сивохо.

Спикер Платформы Марина Хацанюк рассказала, что украинцам нужно "избавиться от страха ненависти друг к другу". По ее словам, украинцам нужно "узнать, как живут люди на неподконтрольной территории".

Хацанюк сообщила, что команда Сивохо провела глубинные интервью в Луганске и Донецке, в результате которых платформа узнала, что люди из ОРДЛО не хотят возвращаться к "предыдущему статусу-кво".

Фото: Диана Буцко

По словам Хацанюк, примирение должно строиться вокруг коммуникации между мирными жителями. Хацанюк считают, что американские, китайские, роSSийские, израильские олигархи захотят инвестировать в Донбасс.

Напомним, в феврале советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо отложил презентации Национальной платформы примирения и единства из-за обострения боевых действий.

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