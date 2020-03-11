ГБР провело следственный эксперимент на Институтской для расследования дел Майдана

Следователи устанавливали сектор, из которого велась стрельба 20 февраля 2014.

На улице Институтской в Киеве следователи отдела по расследованиям дел Майдана Государственного бюро расследований провели следственный эксперимент.

Целью эксперимента было установление наиболее вероятного сектора, из которого сотрудники правоохранительных органов стреляли в пострадавшего участника Майдана 20 февраля 2014 года, сообщили в пресс-службе ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

"Для подтверждения данных, полученных во время следственного эксперимента, будут назначены комплексная баллистическая и судебно-медицинская экспертизы специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз", - уточнили в бюро.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Отмечается, что в ближайшие дни проведут дополнительные следственные эксперименты при участии потерпевших и свидетелей на Майдане Независимости, ул. Институтской и Крещатике.