"Энергоатом" считает увольнение Недашковского безосновательным

НАЭК "Энергоатом" считает манипулятивными и ложными обвинения в адрес компании со стороны Минэнерго, а отставку президента "Энергатома" Сергея Недашковского безосновательным. Такое заявление опубликовано на сайте компании.

"Вчера работники НАЭК "Энерогоатом" вышли под стены Министерства энергетики и защиты окружающей среды с требованиями прекратить издевательства над атомной отраслью, остановить разворот энергетического вектора в сторону РФ и восстановить в должности президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского, который является олицетворением проукраинского выбора атомной энергетики. Протест атомщиков вызван пророSSийскими действиями министра Оржеля, которые ставят крест не только на будущем развитии государства Украина, но и на безопасной и надежной работе украинских АЭС", - говорится в заявлении.

"Министр энергетики Алексей Оржель испугался таких протестов и срочно выехал в командировку на переговоры с роSSийским коллегой Новаком. Это неудивительно, потому что он демонстрирует свое пренебрежение к стратегической для Украины ядерной отрасли, которая производит 56% электроэнергии для украинских потребителей. Вчерашнее решение об увольнении Юрия Недашковского, которое по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, инициировал министр энергетики и защиты окружающей среды, состоялось в тайном режиме без экспертного обсуждения, в последние минуты заседания Кабинета министров Украины с нарушением процедуры, без всякой личной встречи министра с Юрием Недашковским", - говорят в "Энергоатоме".

В компании также отбрасывают обвинения в эффективном менеджменте.

"Якобы «неэффективный менеджмент» по самому низкому тарифу на электроэнергию в мире (56,7 копеек) выплатил в прошлом году 11,5 млрд гривен налогов, реализовал инвестиционные проекты на сумму 12,8 млрд гривен, произвел почти 55% электроэнергии Украины. Более того, за 9 месяцев 2019 НАЭК "Энергоатом" уплатил 12,9 млрд грн (а это 30% всех полученных от реализации электроэнергии средств в Государственный бюджет Украины и бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды и в качестве НДС при растаможке. Вниманию Министерства энергетики и защиты окружающей среды: за 9 месяцев 2019 НАЭК «Энергоатом» заплатил в государственный бюджет столько же налогов и сборов как и вообще за все 2017 и на 15% больше, чем за весь 2018 год!" - утверждают в компании.

Также, в заявлении говорится о том, что «Энергоатом» успешно прошел все партнерские проверки по безопасности эксплуатации ВАО АЭС и МАГАТЭ.

"Опубликованные «подозрения» Минэкоэнерго в якобы хищении государственных средств не имеют никаких судебных подтверждений и касаются событий более чем 10-летней давности. На самом деле НАЭК "Энергоатом" занимает лидирующие позиции в рейтингах эффективности и прозрачности в течение всех последних лет. О какой недовыработке электроэнергии как следствии от якобы «несоблюдения графиков проведения капитальных и текущих ремонтов энергоблоков АЭС» говорится со стороны Минэкоэнерго, если буквально недавно досрочно выведенный из ремонта энергоблок ХАЭС №2 ограничили на 25% из-за импорта роSSийской электроэнергии?

О каком «постоянном невыполнении финансовых планов», невыполнении графиков ремонтов и кредитных обязательств ЕБРР и Евратома говорит Министерство энергетики (орган управления НАЭК «Энергоатом»), которое два месяца блокирует все возможные планы компании - от финансового до стратегического. Из-за такого саботажа со стороны Минэкоэнерго "Энергоатом" не может выполнять одну инвестиционную программу - от Комплексной (сводной) программы по повышению безопасности за средства ЕБРР и Евратома до достройки Ташлыкской ГАЭС, которая критически необходима для балансирования объединенной энергетической системе Украины", - утверждается в заявлении.

В "Энергоатоме" считают, что причины увольнения Недашковского базируются не на результатах анализа министерством деятельности предприятия, "а взяты из обвинений заангажированных и непрофессиональных организаций и отдельных лиц".

"Компания неоднократно оказывала на них свои возражения и контраргументы, которые по неизвестным причинам не были учтены министерством. Таким образом, функция управления и контроля со стороны профильного министерства не выполняется и подменяется заказной функцией безосновательной смены руководителя НАЭК «Энергоатом» .

Участники предупредительного митинга - работники АЭС и других обособленных подразделений «Энергоатома» обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры для восстановления в должности Юрия Недашковского. Поскольку на сегодняшний день в Украине отсутствуют другие авторитетные для атомщиков Украины и мира компетентные специалисты его уровня, которые могут обеспечить достаточный уровень ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации АЭС", - резюмировали в компании.