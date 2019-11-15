Судью Барышевского райсуда, которая приостановила лицензию SkyUp, отстранили от правосудия

Ей грозит увольнение.

Судью Барышевского райсуда, которая приостановила лицензию SkyUp, отстранили от правосудия
Фото: facebook/LvivAirport

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 15 ноября отстранила от правосудия судью Барышевского районного суда Елену Литвиненко, которая в мае приостановила действие лицензии украинского лоукостера SkyUp.

Как сообщается на сайте ВСП, дисциплинарная палата решила привлечь ее к ответственности и уволить с должности.

Решение должен будет утвердить или отменить Высший совет правосудия.

Напомним, 24 мая 2019 года Барышевский суд приостановил лицензию SkyUp. Основанием для принятия определения о приостановке лицензии стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и не был ее клиентом.

Истец - жительница Барышевки Оксана Пасенко - была подставным. Журналисты "Схем" нашли эту женщину, и она призналась, что не обращалась в суд.

Решение судьи Литвиненко не привело к остановке полетов авиакомпании и через несколько месяцев было отменено в апелляционной инстанции.

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