Судью Барышевского райсуда, которая приостановила лицензию SkyUp, отстранили от правосудия
Ей грозит увольнение.
Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 15 ноября отстранила от правосудия судью Барышевского районного суда Елену Литвиненко, которая в мае приостановила действие лицензии украинского лоукостера SkyUp.
Как сообщается на сайте ВСП, дисциплинарная палата решила привлечь ее к ответственности и уволить с должности.
Решение должен будет утвердить или отменить Высший совет правосудия.
Напомним, 24 мая 2019 года Барышевский суд приостановил лицензию SkyUp. Основанием для принятия определения о приостановке лицензии стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и не был ее клиентом.
Истец - жительница Барышевки Оксана Пасенко - была подставным. Журналисты "Схем" нашли эту женщину, и она призналась, что не обращалась в суд.
Решение судьи Литвиненко не привело к остановке полетов авиакомпании и через несколько месяцев было отменено в апелляционной инстанции.
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Политика
15.11.2019 14:33