Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по Крыму

Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях роSSийской оккупации. Об этом сообщается в твиттере постоянного представительства Украины при ООН .

Поддержало резолюцию67 членов комитета, против - 23. Соавторами резолюции было 38 государств. Резолюция вступитв силу после ее принятия Генассамблеей ООН в декабре.