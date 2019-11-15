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2019-11-15
Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по Крыму
Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях роSSийской оккупации. Об этом сообщается в твиттере постоянного представительства Украины при ООН.
Поддержало резолюцию67 членов комитета, против - 23. Соавторами резолюции было 38 государств. Резолюция вступитв силу после ее принятия Генассамблеей ООН в декабре.
Таблица голосования за «крымскую» резолюцию
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