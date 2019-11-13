Все сельхозугодья внесут в Земельный кадастр до 1 августа 2020, – замминистра экономики

Замминистра также подчеркнул, что кадастры будут открытыми, и каждый гражданин сможет увидеть информацию о земельных участках.

Все сельхозугодья внесут в Земельный кадастр до 1 августа 2020, – замминистра экономики
Фото: пресс-служба президента

Все участки земли сельскохозяйственного назначения будут внесены в Земельный кадастр Украины до 1 августа 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в эфире Радио НВ во вторник.

«Абсолютно реалистичная цель. 75% всех земель – уже в кадастре. А если мы говорим про сельскохозяйственные земли, то 80% в кадастре. И учитывая темп, 1 млн га в этом году и еще 1 млн га в следующем году. У нас цель - 1 августа, а не 1 октября», - заявил он.

Замминистра также подчеркнул, что кадастры будут открытыми, и каждый гражданин сможет увидеть информацию о земельных участках. «С кадастром с технической точки зрения проблем не будет», - заверил Высоцкий.

Как сообщалось, в среду Верховная Рада намерена рассмотреть в первом чтении пакет законопроектов о земельной реформе, которая должна запустить свободную продажу сельскохозяйственных земель в Украине с 1 октября 2020 года. Такая реформа была одним из пунктов программы партии «Слуга Народа», победившей на досрочных парламентских выборах летом 2019 года. Против реформы выступили парламентские фракции «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа – За жизнь», а также «Радикальная партия» Олега Ляшко, не прошедшая в Верховную Раду. По прогнозам Кабинета министров, рынок земли принесет Украине более 7 млрд грн в год, даст территориальным общинам средства на развитие, а также защитит фермеров от рейдерских атак.

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