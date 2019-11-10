В Алабаме недовольный мужчина пырнул ножом "малыша Трампа"

Американского президента встретили овациями на местном стадионе.

В Алабаме недовольный мужчина пырнул ножом "малыша Трампа"
Фото: twitter.com/Nic_Gulas

В городе Таскалуса, штат Алабама, недовольный мужчина проткнул ножом воздушный шар в виде "малыша Трампа".

"Какой-то мужик подбежал к шару, всунул нож и начал убегать. Рядом находились полицейские, и они задержали его вместе с ждавшим водителем", - рассказал организатор акции с "малышом Трампом" Ник Гулес.

Как сообщает CNN, это произошло в субботу в 14:30 по местному времени (21:30 по Киеву) перед началом футбольного матча между студенческими командами Alabama Crimson Tide и LSU Tigers, который посетил президент США. Как отмечает издание, зрители на стадионе встретили Трампа громкими овациями.

Напомним, что воздушный шар с Трампом-младенцем стал известен как символ протеста против президента США в июле 2018 года. Тогда он был запущен активистами, выступавшими против визита Трампа в Лондоне.

"Малыш Трамп" в Таскалусе - шестиметровая копия, которую заказали специально к приезду Трампа в Алабаму. Деньги собрали краудфандингом, за два дня организаторам перечислили 7882 доллара при необходимых 4000.

В 2016 году в Алабаме за Трампа проголосовали более 62% избирателей.

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