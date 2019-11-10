В "Слуге народа" подтвердили, что местные выборы могут пройти весной

"Выборы по всей стране пройдут, когда мы завершим процесс децентрализации".

Правящая партия "Слуга народа" готовится к местным выборам по всей стране в конце весны следующего года.

Об этом журналистам перед съездом партии в воскресенье сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент LB.ua.

"Местные выборы по всей стране пройдут, когда мы завершим процесс децентрализации. Если закончим раньше, то проведем раньше. Когда это возможно? Например, конец весны", - заявил он.

Корниенко напомнил, что он один из депутатов, который ответственный за законодательное обеспечение процесса децентрализации.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко в сентябре сказал, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. При этом, по неофициальной информации, рассматривается возможность их проведения в апреле 2020 года.