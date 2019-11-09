Глава администрации Трампа не явился для дачи показаний в деле об импичменте

И. о. руководителя аппарата Белого дома и ведущий советник президента США Дональда Трампа - Мик Малвани не явился в пятницу, 8 ноября, для дачи показаний перед комитетами Палаты представителей и спецкомитетом по разведке в деле об импичменте, передает DW.

"Сегодня утром, за минуту до запланированной сессии, сторонний юридический консультант Малвани проинформировал нас, что по распоряжению Белого дома его клиент не будет выполнять условия официальной повестки", - отметил представитель расследования по вопросу об импичменте Трампу.

По его словам, адвокат также обратил внимание на "абсолютную неприкосновенность", которой якобы пользуется Малвани в роли старшего советника Трампа и главы Административно-бюджетного управления при администрации американского президента.

Слушания на Капитолийском холме должны были проходить в закрытом режиме. Повестка Малвани была направлена вечером 7 ноября после соответствующего запроса следователей.

Сам Трамп утверждал, что не имеет ничего против того, чтобы его советник дал показания. "Думаю, это пошло бы на пользу", - заявил журналистам глава Белого дома.

Мик Малвани известен своими противоречивыми заявлениями относительно политики давления со стороны администрации Трампа на Украину. В частности, в прошлом месяце чиновник дал пресс-конференцию в Белом доме, во время которой сделал потрясающее признание. Он, фактически, подтвердил, что президент Трамп заморозил почти $ 400 млн оборонной помощи Украине, чтобы надавить на Киев для проведения расследования против демократов.

Журналисты переспросили Малвани несколько раз, действительно ли он говорит о давлении на Украину, на что получили утвердительный ответ. Брифинг транслировался в прямом эфире. Правда, через несколько часов руководитель администрации Трампа заявил, что его заявление было освещено неверно, обвинив в этом СМИ .

Напомним, Демократы в Конгрессе продолжают расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа. Поводом стал телефонный разговор Трампа с Зеленским.

Президента США подозревают в том, что во время беседы он пытался вынудить Киев начать расследование против его вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский говорит, что давления на него не оказывалось.