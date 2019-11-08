ФСБ пыталась завербовать украинца, приехавшего в РФ к родственникам

Спецслужба РФ применяла угрозы и шантаж при процессе вербовки.

ФСБ пыталась завербовать украинца, приехавшего в РФ к родственникам
Фото: СБУ

СБУ установила, что житель одного из пограничных населенных пунктов Черниговской области, во время поездки в РФ к родственникам, попал в поле зрения ФСБ, которая пыталась его завербовать. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Представители спецслужбы страны-агрессора, применяя угрозы и шантаж, привлекли нашего соотечественника к негласному сотрудничеству. Они заставили мужчину подписать письменное обязательство о сотрудничестве с ФСБ РФ. Ему был присвоен псевдоним и отработаны задачи по сбору информации о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории региона", - сказано в сообщении.

Согласно предоставленным инструкциям, передавать собранные разведданные мужчина должен был во время следующих визитов в РоSSию. Осознавая противоправность такого сотрудничества и его негативные последствия после возвращения домой, украинец обратился в СБУ.

Он дал показания об обстоятельствах вербовки и отработанных ему разведывательных заданиях.

С учетом того, что мужчина не выполнил задания ФСБ и добровольно сообщил правоохранителям о попытке вербовки, суд освободил его от уголовной ответственности согласно ч. 2 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Контрразведка СБУ предостерегла, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится очень широкий круг наших соотечественников.

Напомним, 6 ноября в Борисполе СБУ задержала 6 человек по попытку контрабанды в РФ комплектующих для военных самолетов Су-27 и ТУ-22. Контрабандисты продавали эти запчасти через третьи страны, откуда их сообщники направляли грузы в РФ.

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