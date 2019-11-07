Экс-министр Насалик пошел под суд

Бывшему члену Кабмина вменяют ложное декларирование.

Экс-министр Насалик пошел под суд
Фото: Владислав Мусиенко

Антикоррупционные органы передали в суд обвинительный акт в отношении министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, министр четыре года подряд не декларировал заем в размере 1,249 млн долларов, полученный в 2014 году.

Действия Насалика квалифицировали по ст.366-1 Уголовного кодекса - умышленное декларирование недостоверных данных.

Напомним, что Насалик занимал должность министра с апреля 2016 года по август 2019 года. До этого он был депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко, а в период 2006-2014 годов был мэром Калуша Ивано-Франковской области.

На внеочередных выборах в июле 2019 года баллотировался в Верховную Раду по калушскому округу №85, но занял только третье место. Победил кандидат от "Слуги народа" Эдуард Прощук.

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