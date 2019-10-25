В ГПУ не владеют информацией о подготовке подозрения Богдану

"Мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах".

В ГПУ не владеют информацией о подготовке подозрения Богдану
Фото: unn.com.ua

В Генеральной прокуратуре Украины не располагают информацией о якобы подготовке сообщения о подозрении главе Офиса президента Андрею Богдану.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГПУ, отвечая на вопрос о том, действительно ли Богдану готовят подозрение.

"У нас отсутствует такая информация. Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также подчеркнули, что они - против использования органов прокуратуры "как возможного инструмента в политической борьбе или для информационных провокаций после законного увольнения одного из прокуроров".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в ГПУ о том, что Управление спецрасследований ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану за нарушени закона во время работы в правительстве Николая Азарова.

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