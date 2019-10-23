Предстоятель ПЦУ встретился в Вашингтоне с госсекретарем США

На переговорах поднимались вопросы религии и отношений США и Украины.

Предстоятель ПЦУ встретился в Вашингтоне с госсекретарем США
Фото: pomisna.info

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в среду встретился в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео.

Об этом говорится на сайте церкви.

На переговорах поднимались вопросы религии и отношений между США и Украиной.

Киевский митрополит сказал, что Украина высоко ценит двухпартийную поддержку США, и выразил надежду на то, что Вашингтон и дальше будет непоколебим в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в деле защиты религиозной свободы, противодействия роSSийской агрессии и возвращения всех украинских заложников домой.

Он рассказал Помпео о том, как проходит признание ПЦУ в мире, и о вызовах, с которыми сталкивается церковь. В частности, митрополит рассказал о "позорной ситуации", которая сложилась со свободой религии и вероисповедання на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Государственный секретарь в свою очередь сказал, что США защищали и будут защищать право каждого человека на свободу вероисповедания и возможность молиться в соответствии со своим выбором.



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