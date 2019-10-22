В "Слуге народа" еще не определились с проверкой депутатов финкомитета на детекторе лжи

Руководство фракции решило сначала провести переговоры.

В "Слуге народа" еще не определились с проверкой депутатов финкомитета на детекторе лжи
Фото: facebook/НАБУ

Во фракции "Слуги народа" еще не определились с проверкой депутатов на детекторе лжи.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады, спикер партии Евгения Кравчук.

"Руководство фракции встретится с депутатами от нашей партии, входящими в парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, чтобы каждый из них смог озвучить свою позицию. Это первоочередной шаг. Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после консультаций с психологами и криминалистами. Мы должны понимать, возможно ли корректное использование такого оборудования в этой ситуации", - говорится в фейсбуке Кравчук.

Накануне один из членов этого комитета, нардеп Александр Дубинский заявил, что Офис президента хочет заставить членов комитета пройти детектор лжи.

Бывший вице-премьер-министр Павел Розенко в свою очередь сообщил, что членов комитета заподозрили в получении денег за то, чтобы завалить один из законопроектов. "Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов каждому за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады", - написал Розенко в фейсбуке. В комментариях к посту экс-вице-премьер уточнил, что речь идет о законопроекте №2047-д о ликвидации коррупционных схем оценки объектов недвижимости.

Кравчук также прокомментировала скандал вокруг нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, который засветил переписку о "решении" вопросов с заместителем генпрокурора.

"Здесь свое слово должен сказать Генеральная прокуратура, которая уже пообещала провести соответствующую проверку. Анализировать нужно факты, а не догадки. Но если вина кого-то из народных депутатов от «Слуги народа» будет доказана - они обязательно понесут ответственность", - пообещала Кравчук.

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