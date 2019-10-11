Суд отстранил от должности чиновника Винницкой ОГА за регистрацию общин ПЦУ

Салецкий якобы проявлял самоуправство при регистрации религиозных общин.

Начальника управления по делам национальностей и религий Винницкой облгосадминистрации Игоря Салецкого отстранили от должности на два месяца. Соответствующее решение принял Винницкий городской суд, информирует День.

Суд указал на то, что чиновник якобы проявлял самоуправство при регистрации религиозных общин ПЦУ, чем нарушил действующее законодательство.

Фото: День

Ходатайство об отстранении от должности в суд поступило в рамках досудебного следствия в уголовном производстве, которое проводит ГУ Нацполиции в Винницкой области. Следствие указывало, что чиновник при выполнении своих обязанностей совершал неправомерные действия при регистрации религиозных общин. Поэтому ходатайствовало об отстранении Игоря Салецкого от должности, чтобы он не влиял на свидетелей - работников управления, его непосредственного подчинения, и не имел доступа к регистрационным документам.

Фото: День

Сам Игорь Салецкий назвал такие риски безосновательными, поскольку влияние на свидетелей он оказывать не может, более того изменять или ликвидировать документы, ведь они находятся в открытых реестрах. Также добавил, что уже 25 судов различных инстанций признали правомерными действия управления при регистрации общин ПЦУ, которые изменили конфессиональную принадлежность с Московского патриархата на Православную церковь Украины.

Сейчас в судах рассматривается более 30 дел, где религиозные общины решают споры об изменении конфессиональной подчиненности. Его отстранение от должности как начальника управления не просто затормозит этот процесс, а остановит его.

Фото: День

Между тем до и во время судебного заседания под стенами Винницкого городского суда верующие ПЦУ из нескольких окрестных сел устроили акцию протеста против произвола суда. Они обвиняли полицию в том, что она поддерживает Московский патриархат, "разжигая религиозную вражду" и "защищая титушок", которые не пускают людей в храмы, построенные за их деньги.

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