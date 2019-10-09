Жена Пашинского считает арест ее мужа политическим преследованием людьми времен Януковича

"Почему случилось так, что при новых лицах, при новой власти эти люди имеют возможность это делать, - я на этот вопрос ответить сейчас не могу".

Жена Пашинского считает арест ее мужа политическим преследованием людьми времен Януковича
Фото: Lb.uа

Судья, приняв решение об аресте экс-нардепа Сергея Пашинского без альтернативы залога, перевела ситуацию из уголовной в политическую плоскость.

Как передает Цензор.НЕТ, об обстоятельствах ареста бывшего народного депутата Сергея Пашинского, и кто может за этим стоять, в ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" рассказала жена политика Руслана Пашинская.

"Но политическое преследование кем? Я не могу прямо сейчас сказать, что я считаю, что это политическое преследование новой властью. Полностью я так сказать не могу. Потому что политические декларации, которые мы сегодня слышим от новой власти, они полностью совпадают с тем, что говорил Сергей: это защита государственных интересов, это национальная безопасность, это сильная армия. И то же самое мы слышим сегодня. То есть у меня сегодня такое ощущение, что это политическое преследование, но тех людей, которые раньше были у власти, еще во времена Януковича. А вот почему случилось так, что именно сегодня в новых обстоятельствах, при новых лицах, при новой власти эти люди имеют возможность это делать, - знаете, я на этот вопрос ответить сейчас не могу", - заявила она.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Труба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИТруба судился с местными советами за поддержку Евромайдана, - СМИ
Азаров прослезился во время интервью об УкраинеАзаров прослезился во время интервью об Украине
Рада приняла закон против "Зеонбуда"Рада приняла закон против "Зеонбуда"
Рябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политикиРябошапка о деле Burisma: прокуратура вне политики
Бывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу роSSийских спецслужбБывший милиционер получил восемь лет тюрьмы за подготовку теракта по заказу роSSийских спецслужб
Блок рекламы


Похожие новости
Луценко объяснил встречу Джулиани желанием найти "деньги Януковича" в СШАЛуценко объяснил встречу Джулиани желанием найти "деньги Януковича" в США
"НФ": Пашинского преследуют за его участие в Революции достоинства"НФ": Пашинского преследуют за его участие в Революции достоинства
В Виннице арестовали американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТОВ Виннице арестовали американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТО
Суд продлил арест бывшего замглавы МинВОТ ГрымчакаСуд продлил арест бывшего замглавы МинВОТ Грымчака
Кто-то торопился с делом Пашинского, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокатКто-то торопился с делом Пашинского, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокат
Турчинов заявил, что арест Пашинского – политизированное решениеТурчинов заявил, что арест Пашинского – политизированное решение
Печерский районный суд Киева арестовал ПашинскогоПечерский районный суд Киева арестовал Пашинского
Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченныеБогдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
В Станице Луганской завершили строительство временного перехода на мостуВ Станице Луганской завершили строительство временного перехода на мосту
Волкер в Конгрессе: Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми"Волкер в Конгрессе: Трамп считал Украину коррумпированной страной с "ужасными людьми"
Последние новости
Подгружаем последние новости