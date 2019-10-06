В Москве прошла акция "Бессмертный ГУЛАГ"

В Москве у Соловецкого камня прошла акция "Бессмертный ГУЛАГ". Она была посвящена памяти жертв политических репрессий и проводилась в виде одиночных пикетов, передает Радио Свобода.

Участники акции требовали от властей реабилитации всех жертв политических репрессий XX века, открытия архивов КГБ, а также прекращения репрессий в современной РоSSии.

Фото: @MBKhMedia

Акцию планировали провести как шествие "по символическому маршруту" от Соловецкого камня на Лубянской площади до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова. Среди их требований - реабилитация всех жертв коммунистического террора XX века, открытие архивов КГБ и прекращение политических репрессий в современной РоSSии.

Однако городские власти отказались согласовать акцию памяти жертв политических репрессий.