В Москве прошла акция "Бессмертный ГУЛАГ"

Акция проводилась в виде одиночных пикетов, поскольку власти не согласовали проведение шествия.

В Москве у Соловецкого камня прошла акция "Бессмертный ГУЛАГ". Она была посвящена памяти жертв политических репрессий и проводилась в виде одиночных пикетов, передает Радио Свобода.

Участники акции требовали от властей реабилитации всех жертв политических репрессий XX века, открытия архивов КГБ, а также прекращения репрессий в современной РоSSии.

Фото: @MBKhMedia

Акцию планировали провести как шествие "по символическому маршруту" от Соловецкого камня на Лубянской площади до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова. Среди их требований - реабилитация всех жертв коммунистического террора XX века, открытие архивов КГБ и прекращение политических репрессий в современной РоSSии.

Однако городские власти отказались согласовать акцию памяти жертв политических репрессий.

Отметим, что в РФ регулярно к 9 мая проходит акция "Бессмертный полк". Ее придумали пиарщики в Москве, чтобы показать "единство бывших стран СССР в оценке результатов Второй мировой войны".

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