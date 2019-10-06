Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
Активисты в ответ потребовали его отставки.
Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что акция "Нет капитуляции", которая прошла 6 октября в Киеве, организована за деньги.
На своей странице в Фейсбук глава ОП разместил скриншот сообщений, в которых за участие в акции против капитуляции предлагают деньги.
"Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу",- написал Богдан.
Фото: скриншот
Активисты, которые увидели пост и в это время проводили митинг под Офисом президента, начали скандировать об отставке Богдана. Кроме того, они пообещали на следующей неделе провести отдельную акцию за отстранение Богдана от должности главы ОП.
Напомним, 6 октября в Киеве и других городах прошли акции протеста "Нет капитуляции". На вече в столице, по данным полиции, присутствовали 10 тысяч человек.
Митингующие осуждают подписание Украиной "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе. На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции и призвали создать соответствующую оппозиционную платформу в Верховной Раде.