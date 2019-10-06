Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченные

Активисты в ответ потребовали его отставки.

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что акция "Нет капитуляции", которая прошла 6 октября в Киеве, организована за деньги.

На своей странице в Фейсбук глава ОП разместил скриншот сообщений, в которых за участие в акции против капитуляции предлагают деньги.

"Скоро кто-то очень перепуганный все украденное раздаст народу",- написал Богдан.

Фото: скриншот

Активисты, которые увидели пост и в это время проводили митинг под Офисом президента, начали скандировать об отставке Богдана. Кроме того, они пообещали на следующей неделе провести отдельную акцию за отстранение Богдана от должности главы ОП.

Учасники віче під Радою вимагають відставки голови Офісу президента Богдана pic.twitter.com/7kuumCdfzg

— hromadske (@HromadskeUA) 6 октября 2019 г.

Напомним, 6 октября в Киеве и других городах прошли акции протеста "Нет капитуляции". На вече в столице, по данным полиции, присутствовали 10 тысяч человек.

Митингующие осуждают подписание Украиной "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе. На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции и призвали создать соответствующую оппозиционную платформу в Верховной Раде.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
В больнице Днепра умер тяжелораненый боец из МариуполяВ больнице Днепра умер тяжелораненый боец из Мариуполя
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том КрузПо приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
Рада решила перезагрузить НАПКРада решила перезагрузить НАПК
Гончарук собрался ликвидировать игорные залы как явлениеГончарук собрался ликвидировать игорные залы как явление
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция: в акции на Майдане участвовали 10 тысяч людейПолиция: в акции на Майдане участвовали 10 тысяч людей
На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляцииНа Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции
Лукашенко считает, что Украине и Беларуси "не позволят очень сильно дружить"Лукашенко считает, что Украине и Беларуси "не позволят очень сильно дружить"
Рада приняла закон против "Зеонбуда"Рада приняла закон против "Зеонбуда"
У Рады организовали акцию протеста против продажи землиУ Рады организовали акцию протеста против продажи земли
В Калмыкии протестующие против главаря "ДНР" на посту мэра Элисты обратились к нему на украинском языкеВ Калмыкии протестующие против главаря "ДНР" на посту мэра Элисты обратились к нему на украинском языке
У Рады организовали акцию протест против продажи землиУ Рады организовали акцию протест против продажи земли
Акции "Нет капитуляции!" проходят в разных городах УкраиныАкции "Нет капитуляции!" проходят в разных городах Украины
"Нет капитуляции!": Киеве проходит акция против "формулы Штайнмайера""Нет капитуляции!": Киеве проходит акция против "формулы Штайнмайера"
Оккупанты открыли огонь возле участков разведения сил под Золотым и БогдановкойОккупанты открыли огонь возле участков разведения сил под Золотым и Богдановкой
Последние новости
Подгружаем последние новости