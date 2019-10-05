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2019-10-05
Экс-первый замглавы Нацполиции Аброськин назначен ректором Одесского университета внутренних дел
Ранее Аброськин заявил, что намерен баллотироваться в мэры Мариуполя.
Вячеслав Аброськин
Фото: mvs.gov.ua
Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин назначен ректором Одесского государственного университета внутренних дел.
Об этом информирует пресс-служба МВД.
Согласно сообщению, Аброськин был назначен ректором Одесского университета внутренних дел указом МВД №952.
Нового руководителя учреждения высшего образования представил коллективу первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.
Напомним, 12 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков принял отставку Вячеслава Аброськина и еще двух заместителей главы Нацполиции.
В тот же день Аброськин заявил, что подал в отставку из-за намерения баллотироваться в мэры Мариуполя.
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