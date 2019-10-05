?Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала конфликт с журналистами

Это "не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрассмента".

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала свой конфликт с журналистами. Волну недовольства она назвала манипуляцией, а также рассказала о планах встретиться с журналистом Сергеем Андрушко.

Видео опубликовали BIHUS.info у себя в Facebok.

"Насколько я поняла, поскольку со мной связались из комитета по свободе слова, мы должны встретиться с господином Андрушко, который со мной связывался, но ни единого раза не поднимал тему извинений или же каких-то обид. Я понимаю ситуацию с Кристофером Миллером. Я не знаю третьего журналиста [это Наталья Шимкив из LB.ua]. Началась какая-то манипуляция: мне начали говорить уже откровенно абсурдные вещи, мол, я кого-то там домогалась", - отметила она.

При этом, говоря о свободе слова, Мендель призвала общественность понимать, где "заканчивается дискуссия и начинается просто травля".

Мендель также сказала, что даже если она вела себя неправильно это "не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрассмента" и найти общий язык и налаживать диалог "мы сможем, когда начнем говорить не только о свободе слова, но и о стандартах журналистики".