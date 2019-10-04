В Днепре таксист агитировал пассажиров за "идеи русской весны"

Мужчину задержали сотрудники СБУ.

В Днепре таксист агитировал пассажиров за
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности задержали в Днепропетровской области пророSSийского агитатора, который позиционировал себя как "сторонник роSSийского казачества русской православной церкви и монархизма".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что задержанный активно поддерживал оккупацию Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

"Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе он в соцсетях агитировал за отделение области от Украины и «присоединение»к РФ на условиях федерализации. Задокументировано, что злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых «казачьих формирований» террористов", - говорится в сообщении.

Задержанный работал таксистом и открыто демонстрировал в своем автомобиле сиволику страны-агрессора и пропагандировал клиентам фейковые идеи "русского мира". "В частности, значительный общественный резонанс в ноябре 2018 получила освещена в СМИ конфликтная ситуация между указанным лицом и волонтеркой из Днепра, которой он пытался навязать свои взгляды", - напомнили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) продолжаются неотложные следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в августе суд Харькова оправдал лидера сепаратистского движения "Женское движение Харькова" Изабеллу (Аллу) Сиренко, обвиняемую в хранении взрывчатки и боеприпасов.

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