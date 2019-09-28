"Мы движемся в ЕС и НАТО", - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внешнеполитические приоритеты Украины остаются неизменными.

Об этом он сказал в ходе встречи с послом Греческой Республики в Украине Георгиосом Пукамиссасом, информирует пресс-служба ВР.

Дмитрий Разумков подчеркнул, что евроинтеграционные приоритеты Украины не изменились. "Мы движемся в Европейский Союз и НАТО", - сказал он.

Спикер поблагодарил посла за содействие в развитии украинско-греческих отношений, в частности, укрепления межпарламентского взаимодействия, а также выразил благодарность за позицию Греции по поддержке независимости и территориальной целостности Украины. Разумков также выразил надежду на плодотворное взаимодействие Украины и Греции в будущем.

В свою очередь, Пукамиссас высоко оценил уровень последних двух избирательных кампаний в Украине, а также подчеркнул, что Греция и в дальнейшем будет неуклонно поддерживать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет.

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также исключили из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

В 2017 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики.

Курс на членство в НАТО прописан в законах "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины". Военная доктрина Украины также предусматривает развитие Вооруженных Сил Украины по западным стандартам и достижение совместимости с вооруженными силами государств - членов НАТО.