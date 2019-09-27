Председатель НКРЭКУ ответила на давление ферросплавщиков Коломойского

В комиссии считают требования безосновательными.

Председатель НКРЭКУ ответила на давление ферросплавщиков Коломойского
Оксана Кривенко
Фото: Оксана Кривенко/Facebook

Председатель Нацкомиссии по регулированию рынки энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко считает, что требования представителей ферросплавных предприятий Игоря Коломойского, которые пикетируют здание НКРЭКУ, не касаются полномочий комиссии. НКРЭКУ готовит обращение в компетентные органы, чтобы остановить давление.

«Митингуют ферросплавные заводы олигарха Игоря Коломойского. С определенными требованиями по уменьшению стоимости электрической энергии. Первые их требования по уменьшению тарифа "Укрэнерго" (это оператор системы передачи), уже были выполнены совместно с решением правительства, которое позволило комиссии учесть уменьшение компенсаций стоимости «зеленых тарифов

». Но забастовки все равно продолжаются, нашлись новые требования, такие как уменьшение электрической энергии, опять же из-за уменьшения тарифа НЭК "Укрэнерго"», - заявила Кривенко в эфире телеканала 112.

Блокирование работы НКРЭКУ, по ее совам, - препятствование проходу на территорию здания, постоянный шум, стук по подоконникам и окнам - происходит два месяца. Руководительница регулятора подчеркивает: нынешние требования митингующих безосновательны.

«Все, что в пределах компетенции, все что могла сделать комиссия - мы все сделали. Все эти требования находятся вне компетенции, поскольку, согласно нового закона, мы уже не регулируем стоимость электрической энергии», - подчеркнула она.

Кривенко проинформировала, что все решения НКРЭКУ происходят прозрачно, и желающие могут прийти на заседание регулятора, на открытые обсуждения, чтобы выразить свою позицию.

Как сообщалось, что НАБУ активизировало расследование формулы "Роттердам+", из-за которой ферросплавные заводы потеряли возможность установления льготных цен на электроэнергию. Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что не согласен с формулой "Роттердам+".

В свою очередь, бывший глава НКРЭКП Дмитрий Вовк обвинил руководство НАБУ в преследовании экс-членов регулятора в интересах Игоря Коломойского.

В 2012 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Азарова и ферросплавными предприятиями, которым устанавливалась льготная цена на электроэнергию для ряда предприятий Коломойского.

В структуре себестоимости ферросплавного производства доля электроэнергии достигает 50%, поэтому изменение цены существенно влияет на прибыльность бизнеса.

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