Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским

Трамп говорил президенту Украины, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским
Фото: wall.alphacoders.com

На сайте Белого Дома опубликован телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля, который стал причиной того, что Конгресс объявил о начале официального расследования против президента.

Документ на пяти страницах опубликован на сайте Белого Дома.

В разговоре Трамп говорил президенту Украины, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джозефа Байдена (бывший вице-президент США, соперник Трампа на предстоящих выборах президента, - ред.). Также Трамп просил предоставить дополнительную информацию о расследовании.

Трамп: "Я слышал у вас был достаточно хороший прокурор и он был уволен, что является поистине несправедливым. Многие люди говорят об этом - о том, как это произошло, и о том, что многие нехорошие люди в это были вовлечены. Мистер Джулиани (Рудольф Джулиани, адвокат Трампа, - ред.) - чрезвычайно уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, чрезвычайно хорошим мэром. И я просил его вам позвонить. Я попрошу его вас набрать наряду с Генеральным прокурором. Руди много чего знает о том, что произошло. Он очень способный парень. Если бы у вас получилось переговорить с ним, это было бы просто чудесно. Работа бывшего посла США в Украине, этой женщины, имела негативные последствия. И люди, с которыми она договаривалась, показали себя с плохой стороны. Я хочу, чтобы вы об этом знали.

Ещё одно. Сейчас много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил следствие и много людей сейчас хотят разобраться в этом. Так что любая ваша коммуникация с Генпрокурором была бы уместна... Байден хвастался, что прекратил это следствие, так что вы сможете внимательно это исследовать... это выглядит ужасно для меня".

Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov

В конце документа говорится, что он "не является дословной стенограммой обсуждения".

Напомним, американские конгрессмены выступили с требованием предоставить им стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Трамп признал, что в разговоре с президентом Украины он вспоминал Байдена, но отметил, что разговор был посвящен коррупции.

СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Байдена. Президент США распорядился обнародовать полную, "совершенно рассекреченную и не содержащую купюр" запись его телефонного разговора с Зеленским. Он отрицает давление на Украину во время этого разговора, а публикации в американских СМИ назвал "охотой на ведьм".

Накануне обнародования стенограммы Трамп заявил, что ожидает извинений от своих оппонентов после обнародования разговора с Зеленским.

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