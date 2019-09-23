ГБР завело "дело 2 мая" в отношении Парубия

Государственное бюро расследований в конце августа открыло уголовное производство по факту "создания и координирования Парубием А.В. гражданских вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории г.Одесса".

Фото: Михаил Палинчак

Об этом сообщил сам Парубий в фейсбуке.

Фото: facebook.com/andriy.parubiy

"Такой документ... на самом деле не удивил. Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока что) формулировок об "организации, координации и осуществлением Парубием государственного переворота под кодовыми названиями «Майдан», «Революция Достоинства»", о "незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича", о "захвате власти организованной преступной группой", о "преступном противодействии государственной политики реинтеграции Украины в единое пространство с братской РоSSийской Федерацией" и т.д. Хотя это уже достаточно четко прочитывается между строк", - написал Парубий, который в мае 2014 года был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В 2015 году Парубий рассказывал, что роSSийские спецслужбы выделили крупную сумму денег на операцию по его похищению. Его якобы планировали вывезти в РоSSию для показательного судебного процесса, связанного с событиями 2 мая 2014 года в Одессе.

Сейчас он является депутатом Верховной Рады и имеет депутатскую неприкосновенность.

Парубий заявил, что делал все возможное для защиты Украины, противодействуя захвату Россией южных и восточных областей, и назвал действия ГБР абсурдными.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения сторонников единства Украины и пророSSийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека травмированы, в числе которых 21 правоохранитель.

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