Порошенко рекомендует воздержаться от пересмотра достигнутых в рамках Минских соглашений договоренностей

По его словам, "дорожна карта", согласованная на самом высоком уровне, на уровне министров иностранных дел и дипломатических советников.

Порошенко рекомендует воздержаться от пересмотра достигнутых в рамках Минских соглашений договоренностей
Фото: eurosolidarity.org

«Дорожная карта» выполнения Минских соглашений имеет четко согласованный вопрос проведения выборов на временно оккупированных территориях исключительно по украинскому законодательству. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в программе «Рандеву» на 5 канале.

«Я бы просил не играть в просмотр достигнутых договоренностей по Минскому формату. В том числе и тех, по которым стоят подписи Порошенко и Путина, Меркель и президента Французской республики тогда Олланда», - подчеркнул он.

«У нас есть 13 пунктов Минских соглашений. Они являются базовыми документами, где есть выполнение тех обязанностей, которые сделаны», - отметил Петр Порошенко. Он подчеркнул, что была согласована "дорожная карта" имплементации Минских соглашений.

«Это означает, что и когда должно делаться», - пояснил он, добавив, что она обсуждалась в нормандской формате - и на самом высоком уровне, и на уровне министров иностранных дел и дипломатических советников.

«И первое - должен быть сделан компонент безопасности, который дает возможность гарантировать свободное волеизъявление граждан и проведение свободных выборов», - особо подчеркнул пятый президент Украины.

«В Минских соглашениях записано, что это должно быть по украинскому законодательству. Это должно быть организовано украинскими государственными органами. Украинским политическим силам должно быть гарантировано участие в этих выборах. Кандидаты от Украины должны ездить и агитировать. И только при этих условиях эти выборы будут свободными», - заявил Петр Порошенко.

Если провести выборы при тайном присутствии роSSийских оккупационных войск, когда незаконные вооруженные формирования, как четко записано в Минских соглашениях, не будут разоружены, а будут препятствовать свободному волеизъявлению и проведению кампании, по мнению экс-президента, они не могут по определению быть признаны свободными.

«Итак, еще раз - вывод войск, разоружения незаконных формирований, вывоз артиллерийского и танкового вооружения, четкая позиция по обеспечению перекрытия границы неконтролируемого участка роSSийско-украинской границы, присутствие украинских политических сил и украинского законодательства и украинских организаторов», - отметил он.

По словам Петра Порошенко, чрезвычайно важным является обеспечение участия в голосовании временно перемещенных лиц.

«Говорят, что 1,5 млн украинских граждан, постоянно проживающих в Донецке и были вынуждены уехать, и сейчас РоSSия препятствует их участию. Поэтому я требую высокого уровня компетентности при разговорах об участии или неучастии», - сказал он.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
СМИ назвали имя мужчины, угрожающего взрывом на мосту Метро в Киеве
Bihus.info: окружение Медведчука захватило гектар Труханова островаBihus.info: окружение Медведчука захватило гектар Труханова острова
Пристайко: Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"Пристайко: Украина согласилась на "формулу Штайнмайера"
В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"В РоSSии показали текст "формулы Штайнмайера"
"Минер" моста Метро извинился перед киевлянами, ему не будут предъявлять подозрение в подготовке к теракту"Минер" моста Метро извинился перед киевлянами, ему не будут предъявлять подозрение в подготовке к теракту
Блок рекламы


Похожие новости
Украине удалось вернуть более 3 тысяч пленных, - ПорошенкоУкраине удалось вернуть более 3 тысяч пленных, - Порошенко
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверкиПорошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Освобожденный политзаключенный Панов: в роSSийских новостях Порошенко называли главным врагомОсвобожденный политзаключенный Панов: в роSSийских новостях Порошенко называли главным врагом
Порошенко: РоSSия должна восстановить линию от 14 годаПорошенко: РоSSия должна восстановить линию от 14 года
Какая "оттепель", когда каждый день гибнут наши воины?, - ПорошенкоКакая "оттепель", когда каждый день гибнут наши воины?, - Порошенко
Порошенко считает, что поджог дома Гонтаревой может иметь международные последствияПорошенко считает, что поджог дома Гонтаревой может иметь международные последствия
Порошенко снова не пришел на допрос в ГБРПорошенко снова не пришел на допрос в ГБР
Обыски в банке Порошенко считают незаконнымиОбыски в банке Порошенко считают незаконными
Глава ОБСЕ считает "формулу Штайнмайера" хорошей основой для выполнения Минских соглашенийГлава ОБСЕ считает "формулу Штайнмайера" хорошей основой для выполнения Минских соглашений
В партии Порошенко назвали выборы на оккупированных территориях началом сдачи страны
Последние новости
Подгружаем последние новости