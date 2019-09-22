Порошенко рекомендует воздержаться от пересмотра достигнутых в рамках Минских соглашений договоренностей

По его словам, "дорожна карта", согласованная на самом высоком уровне, на уровне министров иностранных дел и дипломатических советников.

«Дорожная карта» выполнения Минских соглашений имеет четко согласованный вопрос проведения выборов на временно оккупированных территориях исключительно по украинскому законодательству. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в программе «Рандеву» на 5 канале.

«Я бы просил не играть в просмотр достигнутых договоренностей по Минскому формату. В том числе и тех, по которым стоят подписи Порошенко и Путина, Меркель и президента Французской республики тогда Олланда», - подчеркнул он.

«У нас есть 13 пунктов Минских соглашений. Они являются базовыми документами, где есть выполнение тех обязанностей, которые сделаны», - отметил Петр Порошенко. Он подчеркнул, что была согласована "дорожная карта" имплементации Минских соглашений.

«Это означает, что и когда должно делаться», - пояснил он, добавив, что она обсуждалась в нормандской формате - и на самом высоком уровне, и на уровне министров иностранных дел и дипломатических советников.

«И первое - должен быть сделан компонент безопасности, который дает возможность гарантировать свободное волеизъявление граждан и проведение свободных выборов», - особо подчеркнул пятый президент Украины.

«В Минских соглашениях записано, что это должно быть по украинскому законодательству. Это должно быть организовано украинскими государственными органами. Украинским политическим силам должно быть гарантировано участие в этих выборах. Кандидаты от Украины должны ездить и агитировать. И только при этих условиях эти выборы будут свободными», - заявил Петр Порошенко.

Если провести выборы при тайном присутствии роSSийских оккупационных войск, когда незаконные вооруженные формирования, как четко записано в Минских соглашениях, не будут разоружены, а будут препятствовать свободному волеизъявлению и проведению кампании, по мнению экс-президента, они не могут по определению быть признаны свободными.

«Итак, еще раз - вывод войск, разоружения незаконных формирований, вывоз артиллерийского и танкового вооружения, четкая позиция по обеспечению перекрытия границы неконтролируемого участка роSSийско-украинской границы, присутствие украинских политических сил и украинского законодательства и украинских организаторов», - отметил он.

По словам Петра Порошенко, чрезвычайно важным является обеспечение участия в голосовании временно перемещенных лиц.

«Говорят, что 1,5 млн украинских граждан, постоянно проживающих в Донецке и были вынуждены уехать, и сейчас РоSSия препятствует их участию. Поэтому я требую высокого уровня компетентности при разговорах об участии или неучастии», - сказал он.