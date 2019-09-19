Крищенко: "минер" моста Метро не предъявлял политических требований

У мужчины "был надрыв, психологическая драма".

Крищенко: "минер" моста Метро не предъявлял политических требований
Фото: Макс Требухов

Глава Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сказал, что "минер" киевского моста Метро, бывший боец АТО Алексей Белько не предъявлял никаких политических требований.

Таким образом он опроверг слухи о том, что перекрытие моста было сделано с требованием прекратить "капитуляцию Украины".

"Политических требований не было. С ним общалась его девушка, как он требовал. По моему опыту, он был под влиянием каких-то веществ, никакого диалога как такого не было. Обрывистые фразы, никаких требований, тем более политических", - сказал Крищенко на брифинге в четверг.

По его словам, у Белько "был надрыв, психологическая драма".

Был ли он пьян или под наркотиками, должна установить экспертиза.

Напомним, 18 сентября около 16:00 в Киеве перекрыли мост Метро через Днепр из-за вооруженного мужчины, которые заехал на остановился на мосту в белом автомобиле Opel и начал угрожать взрывом.

Мужчину идентифицировали как 42-летнего уроженца Крыма, бывшего военного по имени Алексей Белько.

Операция по его задержанию длилась четыре часа, его обезвредили около 20:00.

19 сентября стало известно, что Белько подготовили подозрение в хулиганстве (ч.4 ст.296 УК) и ложном сообщении о минировании (ст.259 УК).

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