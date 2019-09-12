Слипачук считает представление о роспуске ЦИКа политическим

"Увольнение всего состава Центризбиркома должно иметь под собой очень серьезные мотивы".

Слипачук считает представление о роспуске ЦИКа политическим
Татьяна Слипачук
Фото: Макс Левин

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук считает политическим представление президента о прекращении полномочий членов ЦИКа.

Об этом она сказала после решения профильного комитета Рады, который рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов Комиссии, передает корреспондент LB.ua.

По мнению Слипачук, решение о роспуске Комиссии может поставить под сомнение легитимность проведения последних избирательных кампаний.

"Увольнение всего состава Центризбиркома должно иметь под собой очень серьезные мотивы. Если увольняется вся Комиссия, значит она делала что-то такое, что подрывает основы Конституции, государственного устройства, правомерности и легитимности избирательного процесса", - пояснила она.

"Я считаю это существенно политическим решением", - отметила Слипачук.

Глава ЦИК также добавила, что Комиссия будет делать все, чтобы доказать безосновательность мотивировочной части представления президента Владимира Зеленского. В тоже время, если парламент все же уволит членов ЦИКа, обращаться в суд она не намерена.

Напомним, сегодня комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов ЦИКа. Парламент может рассмотреть этот вопрос в четверг, 12 сентября.

Официальным основание для роспуска ЦИКа в "Слуге народа" называют бездеятельность комиссии на парламентских выборах, а также "незаконную отмену регистрации кандидатов от партии и задержки с установлением результатов выборов в отдельных округах.

Согласно статье 31-1 закона о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

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