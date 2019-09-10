США по просьбе Зеленского направили в Украину экспертов Минэнергетики

Делегация поможет решить проблему перебоев в энергоснабжении со стороны РФ.

США по просьбе Зеленского направили в Украину экспертов Минэнергетики
Фото: depositphotos/LCalek

Министерство энергетики США направляет в Украину делегацию экспертов, которые помогут в разработке "зимнего плана действий" для решения критических потребностей во время зимнего отопительного сезона 2019-2020 годов.

Об этом сообщило посольство США в Украине в фейсбуке.

Отмечается, что делегация направлена по просьбе Администрации президента Украины Владимира Зеленского.

"Эта команда будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны РоSSии. Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии", - говорится в сообщении.

Напомним, в команде Зеленского ожидают "сложную зиму" из-за низких запасов угля и споров с роSSийским "Газпромом". Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в августе заявлял, что обеспокоен низкими запасами угля на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом в то время, как Украина готова к отопительному сезону на 65%.

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