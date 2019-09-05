Суд присяжных оправдал лоббиста Януковича Грегори Крейга

Грега Крейга обвиняли в том, что в 2012 году он не зарегистрировал свою работу на Януковича в базе иностранных агентов правительства США.

Суд присяжных оправдал лоббиста Януковича Грегори Крейга
Грегори Крейг
Фото: politico

Суд присяжных США оправдал бывшего адвоката Белого дома Обамы Грегори Крейга по обвинению в умышленном введении в заблуждение Министерства юстиции в связи с его лоббистской работой в Украине. Об этом сообщает Politico.

Судебное разбирательство длилось три недели в федеральном суде Вашингтона. Суд подробно изучил деятельность Крейга в 2012 году и материалы доклада о преследовании Юлии Тимошенко.

Крейга обвиняли в том, что в 2012 году он не зарегистрировал свою работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича в базе иностранных агентов правительства США и скрыл эту информацию от американского правительства.

В 2012-м, будучи партнером в юридической фирме Skadden, Крейг работал вместе с Полом Манафортом для Януковича. По заказу украинского Минюста Крейг вместе с коллегами подготовил юридический отчет о процессе над Юлией Тимошенко и передал его для публикации в The New York Times. Отчет содержал подробный анализ дела экс-премьера на соответствие западным стандартам правосудия.

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