Гончарук в понедельник собирает Кабмин

На этот день также назначена первая встреча Зеленского со всеми новыми министрами.

Гончарук в понедельник собирает Кабмин
Фото: Михаил Палинчак

В понедельник, 2 сентября, состоится заседание Кабинета министров под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"2 сентября председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание начнется в 14:00.

Ранее сообщалось, что в понедельник в 12:00 состоится первая встреча Зеленского со всеми новыми министрами, руководством Рады и правоохранительных органов.

Мероприятие будет проходить в Офисе Президента.

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