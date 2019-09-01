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2019-09-01
Гончарук в понедельник собирает Кабмин
На этот день также назначена первая встреча Зеленского со всеми новыми министрами.
Фото: Михаил Палинчак
В понедельник, 2 сентября, состоится заседание Кабинета министров под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
"2 сентября председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание начнется в 14:00.
Ранее сообщалось, что в понедельник в 12:00 состоится первая встреча Зеленского со всеми новыми министрами, руководством Рады и правоохранительных органов.
Мероприятие будет проходить в Офисе Президента.
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