Вышинский согласился на обмен "35 на 35", - ГПУ

Директора "РИА Новости Украина" выпустили под личное обязательство.

Вышинский согласился на обмен "35 на 35", - ГПУ
Фото: Lb.ua

Освобождение директора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Говорят, Кирилл Вышинский отказывался от возможного обмена на политических заключенных Кремля. Но. Сегодня (28 августа - ред.) в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35» и с согласия самого Вышинского", - сообщила Сарган в твиттере.

Пресс-секретарь Луценко также опубликовала фотокопию соответствующего заявления Вышинского о согласии на участие в обменном процессе.

В заявлении сказано, что Вышинский подтверждает свое добровольное участие в процессе взаимного освобождения лиц, готов к перемещению за пределы Украины, а также согласен на временные неудобства относительно свободного передвижения.

Фото: twitter.com/SarganLarysa
Фото: twitter.com/SarganLarysa

Ранее СМИ сообщали, что Вышинский войдет в список для обмена между РФ и Украиной.

В то же время пока нет информации, когда может состояться обмен.

Сам Вышинский ранее заявлял, что "давно отказался от обмена и свою позицию не менял".

Напомним, Вышинский был задержан рядом со своим домом 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). По заявлению пресс-службы СБУ, у Вышинского дома был найден роSSийский паспорт и медаль "За возвращение Крыма". Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский ездил в Крым, где по заданию руководства МИА "РоSSия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а "по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР»".

6 июля Вышинскому сообщили второе подозрение по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), так как во время обысков в арендованном Вышинским банковском сейфе нашли самозарядный нарезной пистолет FN Browning M1906.

Журналист, имея украинский паспорт, получил также роSSийское гражданство.

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