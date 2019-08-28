Американские сенаторы выступили против возвращения РоSSии в "Большую семерку"

Четыре сенатора написали Трампу письмо.

Американские сенаторы выступили против возвращения РоSSии в "Большую семерку"
Фото: presstv.ir

Четыре сенатора-демократа - Боб Менендез, Чак Шумер, Джек Рид и Марк Уорнер - направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором выражают свое несогласие с возможным возвращением Владимира Путина и РоSSии в "Большую семерку".

Об этом сообщает Голос Америки.

Сенаторы настаивают, что решение исключить РоSSию из "Большой восьмерки" после вторжения и незаконной аннексии Крыма, было правильным. По их мнению, РоSSия сейчас не может стать членом "Большой семерки" как по политическим, так и по экономическим причинам.

Сенаторы указывают на то, что РоSSия продолжает демонстрировать неуважение к международным нормам и верховенству права, такое как вмешательство в американские выборы, химическая атака в Солсбери, продолжающаяся оккупация грузинской территории, поддержка режимов Мадуро и Ассада, а также - преследование меньшинств и политических оппонентов внутри РоSSии.

"Возвращение членства путинской РоSSии в "Большую семерку" идет вопреки нашим ценностям и является отказом Соединенных Штатов от своих обязанностей как ведущей демократии мира", - считают сенаторы.

По данным СМИ, Трамп поссорился с лидерами G7 из-за РоSSии. Во время ужина лидеров "Большой семерки" во Франции настойчиво предлагал вернуть РоSSию в состав группы, но получил поддержку по этому вопросу только от премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Напомним, РоSSия была исключена из состава G8 в 2014 году после оккупации украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

Саммит "Большой семерки", в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония, прошел в Биаррице 24-26 августа. Накануне саммита Трамп выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство РоSSии. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать РоSSию в G7 было бы преждевременным.

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