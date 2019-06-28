LA Times посоветовала лететь в Крым с нарушением границы Украины

Автор материала называет Ялту "роSSийской Санта-Барбарой", а Крым - "регионом РоSSии".

LA Times посоветовала лететь в Крым с нарушением границы Украины
Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Американская газета Los Angeles Times 23 июня опубликовала контроверсионную статью-путеводитель "Крым - неожиданная красота против нерешенной истории".

Об этом пишет "Голос Америки".

Статья начинается с абзаца: "История Крыма длинная и запутанная. Сейчас он находится под контролем РоSSии, как это и было с 1783 года - иногда как автономная область, иногда как часть Советского Союза. Никита Хрущев подарил его Украине в 1950-х как символический жест, когда Украина не существовала как страна, а была только республикой в составе СССР".

Далее по тексту автор, Джефф Опдайк, называет Ялту "роSSийской Санта-Барбарой", а Крым - "самым быстрорастущим экономическим регионом РоSSии".

Автор статьи также вспоминает, что был в Крыму пять раз только в этом году (у него там девушка), а в конце текста подробно описывает, как лучше добраться в Симферополь из Лос-Анджелеса, и в каких отелях стоит остановиться. Все упомянутые авиарейсы - с пересадкой в РоSSии, что является незаконным пересечением украинской границы.

Въезд иностранцев в Крым и выезд оттуда допускаются только по специальному разрешению через КПВВ в Херсонской области. Нарушение этих требований украинского законодательства влечет за собой запрет на въезд в Украину

Также мужчина вспоминает, что международные банковские карточки на полуострове не работают и советует снять рубли заранее в Москве. Он пишет, что для посещения Крыма американцам необходима роSSийская виза, хотя далее отмечает, что в случае экстренных ситуаций Государственный департамент помощь оказать не сможет.

Обозреватели отмечают, что материал позиционирует Крым как "часть РоSSии", но при этом само издание проблемы не видит.

Вице-президент LA Times Хиллари Мэннинг ответила так: "Обычная практика Los Angeles Times - говорить, что Крым контролируется или оккупирован Россией". При этом статью обновили, указав на незаконность въезда в Крым через РоSSию и рекомендации Госдепа не ездить в Крым из-за роSSийской оккупации.

Напомним, что США пообещали никогда не признавать роSSийскую аннексию Крыма.

В Крымское декларации 2018 года говорится, что США последовательно поддерживают основополагающий принцип международного права ex injuria jus non oritur и продолжат считать полуостров частью Украины.


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