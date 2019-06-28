Трамп - Путину: "Не вмешивайся в выборы, пожалуйста"

Лидеры США и РоSSии встретились в Осаке на саммите "Большой двадцатки".

Президенты РоSSии и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

Переговоры в Осаке продолжались полтора часа, передает ВВС.

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU

— The White House (@WhiteHouse) 28 июня 2019 г.

С роSSийской стороны в них участвовали глава МИД РоSSии Сергей Лавров, первый вице-премьер Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков. С американской - госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, а также дочь Трампа Иванка и зять Джаред Кушнер.

По окончанию встречи в Белом доме заявили, что Трамп и Путин обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине, и "оба согласились, что улучшение отношений - в интересах обеих стран и всего мира".

Представители СМИ спросили у Трампа, говорили ли они с Путиным о захваченных украинских судах и моряках.

"Мы не обсуждали это", - ответил американский президент, цитирует УНИАН.

Во время протокольной съемки перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, собирается ли он обсудить с Путиным вмешательство в американские выборы. Президент США засмеялся и сказал президенту РоSSии: "Не вмешивайся в выборы, пожалуйста".

Последний раз переговоры двух лидеров проходили в июле прошлого года в Хельсинки. После этого отношения Москвы и Вашингтона ухудшились.

В Осаке, Япония, в пятницу 28 июня начался саммит "Большой двадцатки". Лидеры стран в течение двух дней планируют обсуждать состояние мировой экономики, торговые конфликты, проблемы климата и кризис в Персидском заливе.


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