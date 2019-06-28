Правительство сократило госзаказ в вузах

Общий объем подготовки специалистов в 2019 году предусмотрен в количестве 182 567 человек.

Кабинет министров утвердил объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году, а также проектные объемы госзаказа на 2020 и 2021 годы.

Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития и торговли.

Отмечается, что общий объем подготовки специалистов в 2019 году предусмотрен в количестве 182 567 человек, в том числе по дневной форме обучения - 161 794 человека, что меньше утвержденных в 2018 году показателей на 1,3% и 2,3% соответственно.

В частности, утверждены такие объемы приемов госзаказа на подготовку специалистов с высшим образованием:

- младший специалист - 36732 человек, в том числе по дневной форме обучения - 33718 человек, что по сравнению с прошлым годом увеличен на 2,5%,

- бакалавр - 79854 человек, в том числе по дневной форме обучения - 72602 человек, что по сравнению с прошлым годом увеличен на 2,9%,

-магистр на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра - 55379 человек, в том числе по дневной форме обучения - 45654 человек, что по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 10,4%.

Проектные показатели госзаказа на подготовку научных и научно-педагогических кадров:

- в аспирантуру - 4346 человек, что меньше по сравнению с 2018 годом на 1,2%,

- в докторантуру - 459 человек, что меньше по сравнению с 2018 годом на 4%.

- прием учащихся на обучение по рабочим специальностям по госзаказу в 2019 году - 18 879 человек.

В 2019 году также предусмотрено повышение квалификации и прохождения переподготовки, специальной подготовки и специализации для 179 763 человек.

Проектные показатели подготовки специалистов, научных и научно-педагогических кадров в 2020 году - 241000 человек (из них на дневной форме обучения - 222 000 человек); в 2021 - 312500 человек (из них на дневной форме обучения - 298 000 человек).

Сводный объем финансирования госзаказа на составляет около 34,6 млрд гривен, из них:

- на подготовку специалистов, научно-педагогических кадров - почти 32,3 млрд грн;

- на подготовку рабочих кадров - почти 496,9 млн грн;

- на повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) - почти 1,8млрд грн.

Напомним, в прошлом году Кабмин уменьшил госзаказ на подготовку кадров в высших учебных заведениях почти на 10% по сравнению с 2017 годом - до 191 тыс. человек.

В 2017 году госзаказ был установлен на уровне 213 тыс. человек, в 2016 году - 256,3 тыс. человек.