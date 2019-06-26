УПЦ МП возвела в митрополиты иерарха из ОРЛО
Пантелеимон стал 41-м митрополитом Московского патриархата.
Предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий (Березовский) 25 июня удостоил сана митрополита архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона (Поворознюка).
Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП.
Пантелеимон стал 41-м митрополитом Московского патриархата.
Епархия этого иерарха расположена на оккупированной Россией территории Луганской области.
Также сана архиепископа УПЦ МП в этот день были удостоены епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим (Зализницкий), епископ Шумский, викарий Тернопольской епархии Иов (Смакоуз), епископ Овидиопольский, викарий Одесской епархии Аркадий (Таранов), епископ Южненский, викарий Одесской епархии Диодор (Васильчук).
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26.06.2019 17:13