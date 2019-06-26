Новостей.COM ⇒ Политика

УПЦ МП возвела в митрополиты иерарха из ОРЛО Пантелеимон стал 41-м митрополитом Московского патриархата. Фото: facebook.com/church.information.center Предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий (Березовский) 25 июня удостоил сана митрополита архиепископа Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона (Поворознюка). Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП. Пантелеимон стал 41-м митрополитом Московского патриархата. Епархия этого иерарха расположена на оккупированной Россией территории Луганской области. Также сана архиепископа УПЦ МП в этот день были удостоены епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим (Зализницкий), епископ Шумский, викарий Тернопольской епархии Иов (Смакоуз), епископ Овидиопольский, викарий Одесской епархии Аркадий (Таранов), епископ Южненский, викарий Одесской епархии Диодор (Васильчук).

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.