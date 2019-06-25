ЦИК отказала в регистрации Литвину
Центризбирком также не пустил на выборы Шария.
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля бывшему спикеру Верховной Рады ВладимируЛитвину, который баллотировался в ОИО №65 в Житомирской области.
Об этом сообщила пресс-служба комиссии по результатам заседания 24 июня.
"Отказано в регистрации 26 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении.
Также ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины видеоблогеру Анатолию Шарию, включенному в избирательный список политической партии "Партия Шария" под №1 в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Ранее сообщалось, что ЦИК повторно отказала в регистрации беглому нардепу Александру Онищенко.
Также Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в депутаты двух действующих нардепов - Владимира Парасюка и Аркадия Корнацкого.
Ранее ЦИК отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты бывшему главе Администрации президента Андрею Клюеву, а также партии Михаила Саакашвили.
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