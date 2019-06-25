Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки Онищенко, - "Наші гроші"

Ответственность фактически переводится с экс-главы ГФС на руководителей местных Госналоговых инспекций.

Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки Онищенко, - "Наші гроші"
Фото: Макс Требухов

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко фактически переводится с экс-главы ГФС Романа Насирова на руководителей местных Госналоговых инспекций.

Такое решению 24 июня приняла тройка судей апелляционного суда в составе Андрей Паринов (председатель), Александр Беспалов, Наталья Литвина, сообщают "Наші гроші".

Судьи решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым оказывалась рассрочка. Также суд установил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.

Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных Государственных налоговых инспекций, считают "Наші гроші". Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными ГНИ.

Напомним, Насиров подозревается в злоупотреблении властью. По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий ТымчукВ Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальникаВ Черновицкой области за взятку задержали полицейского начальника
Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходитГеращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит
В Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSииВ Литве двое мужчин осуждены за шпионаж в пользу РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
ЦИК повторно отказала Онищенко в регистрацииЦИК повторно отказала Онищенко в регистрации
ЦИК подала апелляцию на решение суда о регистрации кандидатом на выборы ОнищенкоЦИК подала апелляцию на решение суда о регистрации кандидатом на выборы Онищенко
Суд обязал Центризбирком зарегистрировать Онищенко кандидатом на выборыСуд обязал Центризбирком зарегистрировать Онищенко кандидатом на выборы
Министр спорта заявил, что Онищенко не мог представлять Украину на конных соревнованияхМинистр спорта заявил, что Онищенко не мог представлять Украину на конных соревнованиях
Печерский суд снял арест с банковского счета ПортноваПечерский суд снял арест с банковского счета Портнова
Институт нацпамяти пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за ЖуковаИнститут нацпамяти пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за Жукова
Онищенко заявил, что подал официальные запросы для возвращения в УкраинуОнищенко заявил, что подал официальные запросы для возвращения в Украину
Беглый депутат Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборахБеглый депутат Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборах
Злоумышленник, требовавший $2 млн за влияние на Холодницкого в деле Онищенко, получил 6 лет тюрьмыЗлоумышленник, требовавший $2 млн за влияние на Холодницкого в деле Онищенко, получил 6 лет тюрьмы
Зеленский намерен предложить уголовную ответственность за "кнопкодавство"Зеленский намерен предложить уголовную ответственность за "кнопкодавство"
Последние новости
Подгружаем последние новости