Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки Онищенко, - "Наші гроші"

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева , которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко фактически переводится с экс-главы ГФС Романа Насирова на руководителей местных Госналоговых инспекций.

Такое решению 24 июня приняла тройка судей апелляционного суда в составе Андрей Паринов (председатель), Александр Беспалов, Наталья Литвина, сообщают "Наші гроші".

Судьи решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым оказывалась рассрочка. Также суд установил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.

Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных Государственных налоговых инспекций, считают "Наші гроші". Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными ГНИ.

Напомним, Насиров подозревается в злоупотреблении властью. По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.