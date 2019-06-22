Съезд судей состоится в октябре

Судьи огласили начало конкурса в КС.

Съезд судей состоится в октябре
Фото: Судова влада України

Совет судей назначил внеочередной съезд судей на 24-25 октября. Соответствующее решение поддержали присутствующие 24 члена совета, передает журналист LB.ua.

Во время съезда судьи планируют избрать двоих членов Высшей квалифкомиссии судей и троих судей Конституционного Суда, начало конкурса на должности которых Совет судей назначил на 24 июня. По 23 июля кандидаты смогут подавать документы.

Как известно, у троих судей КС заканчиваются полномочия в сентябре.

Напомним, сегодня глава Совета судей Олег Ткачук заявил о попытке давления на судей со стороны администрации президента. После оглашения заявления он вышел из зала, сказав, что намерен подать заявление в правоохранительные органы.

После длительных перерывов судьи смогли собрать кворум для рассмотрения вопросов повестки дня.

Следующее внеочередное заседание Совета судей состоится 5 июля.


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