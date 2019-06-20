Разумков не исключает объединения "Слуги народа" с партией "Голос"

Разумков хочет увидеть, за кого проголосует украинское общество и тогда решать с кем "Слуге народа" по пути.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что допускает объединение с партией Святослава Вакарчука «Голос». Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос – зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - отметил Разумков, отвечая на вопрос о том, что объединение с партией "Голос" – это утопия.

Поднимая вопрос про объединение с людьми, которые были ранее депутатами, он сказал, что не может сейчас это прокомментировать. "Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути", - добавил Разумков.

Напомним, в конце мая Вакарчук заявлял, что его партия не собирается объединяться с другими политическими брендами.

Более того, когда лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый заявил, что предложил лидеру партии "Голос" Вакарчуку согласовать общих кандидатов на округах на выборы в Верховную Раду и анонсировал, что политики обсудят это в ближайшее время – Вакарчук все опроверг и заявил, что информация об этих договоренностях не соответствует действительности.