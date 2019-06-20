Си Цзиньпин впервые прибыл в Северную Корею

Это первый визит китайского лидера в КНДР за 14 лет.

Си Цзиньпин впервые прибыл в Северную Корею
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин
Фото: news.cn

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг, 20 июня, прилетел в Северную Корею c государственным визитом, пишет агентство "Синьхуа".

Это первый визит китайского лидера в КНДР за 14 лет.

Вместе с Си в Пхеньян прибыли министр иностранных дел Ван И, секретарь по иностранным делам при Компартии Ян Цзечи, председатель госкомитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн.

После торжественной встречи в аэропорту Си и Ким отправились в Кымсусанский дворец Солнца, где находится усыпальница Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Позже они проведут двустороннюю встречу, на которой, по данным южнокорейских СМИ, будет поднят вопрос денуклеаризации Северной Кореи.

Приезд Си Цзиньпина проходит на фоне празднования 70-летия установления дипломатических отношений между двумя соседними государствами.

Накануне в китайских СМИ была опубликована статья Си, в которой он выразил готовность вместе с Ким Чен Ыном разработать планы развития двусторонних отношений, а также открыть "новую главу в истории традиционной дружбы КНР и КНДР".

Напомним, что на следующей неделе Си Цзиньпин будет встречаться с президентом США Дональдом Трампом.


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