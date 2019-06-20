Печерский суд снял арест с банковского счета Портнова

Деньги были арестованы на счету в Правэксбанке еще в 2015 году.

Печерский суд снял арест с банковского счета Портнова
Фото: http://korrespondent.net

Печерский районный суд Киева снял арест с денег на банковском счету бывшего заместителя главы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сказано в материалах суда.

Указано, что защита Портнова подала ходатайство с просьбой снять арест с денег на счету в Правэксбанке. Ходатайство обосновано тем, что во время досудебного расследования 4 февраля 2015 года был наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на денежные средства, имеющиеся на банковском счете.

Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого в марте 2014 года по ч.3 ст. 191 (присвоение имущества по предварительному сговору лиц) Уголовного кодекса. В марте 2016 года дело было закрыто прокуратурой в связи с отсутствием достаточных доказательств.

При этом прокурор при закрытии дела не обратился в суд с ходатайством о снятии ареста со счетов подозреваемого.

В начале июня текущего года суд рассмотрел ходатайство о снятии ареста и удовлетворил его.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, Портнов вернулся в Украину 19 мая этого года. 20 февраля Печерский районный суд Киева установил для Генеральной прокуратуры срок в 1 месяц для завершения расследования уголовных производств в отношении Портнова.


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