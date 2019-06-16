Украина сообщила о подозрении в наемничестве трем итальянцам

"Эти иностранцы за вознаграждение совершали преступления в отношении народа Украины".

Украинские правоохранительные органы за последнюю неделю сообщила о подозрении в наемничестве трем гражданам Италии.

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в фейсбуке.

Их имена - Палмери Андреа (Palmeri Andrea, 17.07.1979), Каругати Габриэль (Karugati Gabriel, 28.03.1989), Каваллери Максимилиано (Cavalleri Massimiliano, 09.11.1975).

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Только на прошлой неделе подразделения полиции Донецкой и Луганской областей собрали исчерпывающие материалы, разоблачающие преступную деятельность трех наемников из Италии, эти иностранцы за денежное вознаграждение совершали преступления в отношении народа Украины. Всем трем объявлено о подозрении за участие в незаконных террористических формированиях", - рассказал Аброськин.

Напомним, что в Италии в следующем месяце завершится суд над украинским военнослужащим Национальной гвардии Виталием Маркивым.

Ему грозит до 17 лет лишения свободы по обвинению в причастности к гибели итальянского фоторепортера на Донбассе, которая произошла в ходе боевых действий в 2014 году.