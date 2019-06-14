Вице-премьер Кистион пошел в депутаты по мажоритарке

Член правительства выбрал для баллотирования округ в Виннице.

Вице-премьер Кистион пошел в депутаты по мажоритарке
Фото: Владислав Мусиенко

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион будет баллотироваться в Верховную Раду по округу №11 в Виннице.

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома, который зарегистрировал Кистиона как самовыдвиженца вместе с 16-ью другими кандидатами.

Среди них также есть Олег Недава, который баллотируется в округе №47 (Славянск). Его имя широкой общественности стало известно после эпизода в Верховной Раде, когда представитель президента в ВР и супруга Генпрокурора Ирина Луценко выкрикнула: "Олег, вынеси козла", показывая на блокирующего трибуну депутата-"свободовца" Юрия Левченко.

Напомним, что Кистион в 2016 году попал в правительство как человек премьера Владимира Гройсмана.

До назначения на должность вице-премьера работал первым заместителем руководителя Аппарата Верховной Рады - управляющий делами.

На этапе формирования Кабмина Владимир Гройсман, по имеющейся у LB.ua информации, категорически настаивал: либо он имеет возможность формировать свою команду, или вообще отказывается от должности. Фамилия Кистиона в списке соратников Гройсмана была первой.

Сейчас Гройсман ведет в Верховную Раду партию "Украинская стратегия", но Кистиону в списке места не нашлось.


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