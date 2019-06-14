Посол Украины в США Чалый рассказал о "четких сигналах" Трампа Зеленскому

Визита президента Украины в Вашингтон ожидают после парламентских выборов в Раду.

Посол Украины в США Чалый рассказал о "четких сигналах" Трампа Зеленскому
Валерий Чалый
Фото: Макс Левин

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый считает, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом возможна после досрочных парламентских выборов, которые должны состояться 21 июля.

Об этом он рассказал в кулуарах "Украинских дней" в Конгрессе США, передает "Укринформ".

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание - о стратегическом партнерстве, о том, что президент и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом", - отметил Чалый.

Он уточнил, что речь идет о ближайших месяцах.

"Мы надеемся, что сразу после выборов. У нас сейчас проходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе - это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу - мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне", - отметил Чалый.

Вместе с тем, украинский дипломат подчеркнул, что важна не только дата, но и содержание переговоров.

"У нас есть о чем говорить, у нас есть что предложитьШтатам, у США есть что предложить нам", - добавил Чалый.

Он также отметил, что посольство Украины в США вместе с МИД Украины и Администрацией Президента уже работают над подготовкой "именно содержательного визита в Соединенные Штаты".

Напомним, в начале июня Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом.

Ранее представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что переговоры с Зеленским есть на повестке дня Белого дома, однако неизвестно в каком формате они пройдут.


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